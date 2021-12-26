Столтенберг принял решение о дате проведения Совета Россия-НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил России созвать заседание Совета Россия - НАТО 12 января. Об этом сообщает пресс-служба альянса.

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«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, являясь председателем Совета Россия - НАТО, принял решение созвать встречу СРН 12 января 2022 года. Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи», - цитирует сообщение ТАСС.

В этот же день в Брюсселе пройдет заседание начальников генштабов стран-участниц Альянса.

Темой переговоров могут стать предложения России по гарантиям безопасности.

Президент Владимир Путин, рассуждая о «красных линиях» в вопросах безопасности России, отметил, что Россию «приперли к такой линии, что нам дальше двигаться некуда». Об этом российский лидер заявил в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:БезопасностьРоссияЗаседаниеВстречаНАТОЙенс Столтенберг
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