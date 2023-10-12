В США подтвердили переброску второго авианосца в Средиземное море

Американские власти перебросят в Средиземное море второй американский авианосец – Dwight Eisenhower, сообщает «РЕН ТВ».

Американский атомный авианосец «Рональд Рейган» прибудет в корейский Пусан 12 октября

Как заявили в Белом доме, это было запланировано заранее. Переброска Dwight Eisenhower начнется в течение ближайшей недели.

Ранее в Акваторию Израиля прибыл авианосец «Джеральд Р. Форд» и корабли сопровождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Mr.YuriGagarin
ТЕГИ:СШААвианосец

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