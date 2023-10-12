В США подтвердили переброску второго авианосца в Средиземное море
12 октября 202300:43
Американские власти перебросят в Средиземное море второй американский авианосец – Dwight Eisenhower, сообщает «РЕН ТВ».
Как заявили в Белом доме, это было запланировано заранее. Переброска Dwight Eisenhower начнется в течение ближайшей недели.
Ранее в Акваторию Израиля прибыл авианосец «Джеральд Р. Форд» и корабли сопровождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru