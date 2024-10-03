Пентагон опроверг обвинения Зеленского в задержке поставок ракет для Украины

Министерство обороны США опровергло утверждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что Запад затягивает поставки ракетного вооружения Киеву. С соответствующим заявлением в ходе брифинга выступила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Сингх ответила отрицательно на вопрос о том, действительно ли Запад тянет время с поставками, как утверждает Зеленский. При этом она подчеркнула, что в распоряжении США имеется ограниченный арсенал ракет большой дальности.