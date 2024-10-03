Пентагон опроверг обвинения Зеленского в задержке поставок ракет для Украины
Министерство обороны США опровергло утверждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что Запад затягивает поставки ракетного вооружения Киеву. С соответствующим заявлением в ходе брифинга выступила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Сингх ответила отрицательно на вопрос о том, действительно ли Запад тянет время с поставками, как утверждает Зеленский. При этом она подчеркнула, что в распоряжении США имеется ограниченный арсенал ракет большой дальности.
Россия критикует военную помощь, которую западные страны оказывают Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что новые пакеты поддержки от США не изменят ситуацию на фронте.
Он также отмечал, что текущая динамика конфликта «абсолютно понятна» и очередные военные транши могут привести к «новым жертвам среди украинцев», передает «Радиоточка НСН».
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