Пентагон опроверг обвинения Зеленского в задержке поставок ракет для Украины

Министерство обороны США опровергло утверждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что Запад затягивает поставки ракетного вооружения Киеву. С соответствующим заявлением в ходе брифинга выступила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Сингх ответила отрицательно на вопрос о том, действительно ли Запад тянет время с поставками, как утверждает Зеленский. При этом она подчеркнула, что в распоряжении США имеется ограниченный арсенал ракет большой дальности.

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Россия критикует военную помощь, которую западные страны оказывают Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что новые пакеты поддержки от США не изменят ситуацию на фронте.

Он также отмечал, что текущая динамика конфликта «абсолютно понятна» и очередные военные транши могут привести к «новым жертвам среди украинцев», передает «Радиоточка НСН».

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