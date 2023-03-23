Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении страны в НАТО.

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Ранее глава Финляндии заявлял, что членство страны в НАТО будет неполным без Швеции. Он отметил, что Швеция является «хорошим соседом» Финляндии. Ниинистё указал, что НАТО нужны все 32 страны.


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ФОТО: РИА Новости
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