Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО
23 марта 202315:07
Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении страны в НАТО.
Новость дополняется.
Ранее глава Финляндии заявлял, что членство страны в НАТО будет неполным без Швеции. Он отметил, что Швеция является «хорошим соседом» Финляндии. Ниинистё указал, что НАТО нужны все 32 страны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru