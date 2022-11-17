Премьер Литвы заявила, что нового генсека НАТО объявят на саммите в Вильнюсе

Новый генеральный секретарь Североатлантического альянса будет в соответствии с процедурой объявлен на саммите НАТО, который пройдет в июле 2023 года в Вильнюсе. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

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«Так велит календарь, кончается каденция Йенса Столтенберга, должен будет быть назван следующий руководитель», - приводит РИА Новости слова Шимоните.

При этом она не стала комментировать информацию газеты Financial Times о том, что одним из кандидатов на пост нового генсека является она сама.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что в качестве основного кандидата на пост генсека НАТО в Вашингтоне рассматривают канадского вице-премьера и министра финансов Кристю Фриланд с украинскими корнями, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СаммитНАТО
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