Столтенберг: ответственность за падение в Польше украинской ракеты несёт Россия

По итогам экстренного заседания Совета НАТО он отметил, информации о преднамеренном прилёте нет.

Столтенберг подчеркнул, что вины Киева в произошедшем нет, члены Североатлантического альянса считают, что ответственность несёт Россия.

«Мы все также согласны, что Россия несёт ответственность, так как она ответственная за конфликт, который привёл к этой ситуации», - заключил генсек НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не имеет отношения к «ракетному инциденту» в Польше, сообщает RT.