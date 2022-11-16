Столтенберг: ответственность за падение в Польше украинской ракеты несёт Россия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по предварительным оценкам альянса, на территорию Польши упала ракета украинской ПВО, сообщает ТАСС.

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По итогам экстренного заседания Совета НАТО он отметил, информации о преднамеренном прилёте нет.

Столтенберг подчеркнул, что вины Киева в произошедшем нет, члены Североатлантического альянса считают, что ответственность несёт Россия.

«Мы все также согласны, что Россия несёт ответственность, так как она ответственная за конфликт, который привёл к этой ситуации», - заключил генсек НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не имеет отношения к «ракетному инциденту» в Польше, сообщает RT.

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Фото: nato.int
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