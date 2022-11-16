Столтенберг: ответственность за падение в Польше украинской ракеты несёт Россия
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по предварительным оценкам альянса, на территорию Польши упала ракета украинской ПВО, сообщает ТАСС.
По итогам экстренного заседания Совета НАТО он отметил, информации о преднамеренном прилёте нет.
Столтенберг подчеркнул, что вины Киева в произошедшем нет, члены Североатлантического альянса считают, что ответственность несёт Россия.
«Мы все также согласны, что Россия несёт ответственность, так как она ответственная за конфликт, который привёл к этой ситуации», - заключил генсек НАТО.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не имеет отношения к «ракетному инциденту» в Польше, сообщает RT.
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