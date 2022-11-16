Дуда: Упавшая ракета с высокой вероятностью была с Украины
Президент Польши Анджей Дуда признал, что упавшая на территорию страны ракета, скорее всего, принадлежала ПВО Украины, сообщает РИА Новости.
По его словам, речь, по предварительным данным, идет о ракете С-300.
Также он заявил, что Варшава не может представить подтверждения запуска этой ракеты российскими войсками.
Президент Польши подчеркнул, что нет доказательств тому, что это была атака на Польшу.
Ракеты могли упасть на территорию Польши в результате того, что украинское ПВО «стрельнуло не туда», или же поляки и англичане хотели устроить новую версию Бучи, заявил ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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