Дуда: Упавшая ракета с высокой вероятностью была с Украины

Президент Польши Анджей Дуда признал, что упавшая на территорию страны ракета, скорее всего, принадлежала ПВО Украины, сообщает РИА Новости.

По его словам, речь, по предварительным данным, идет о ракете С-300.

Также он заявил, что Варшава не может представить подтверждения запуска этой ракеты российскими войсками.

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Президент Польши подчеркнул, что нет доказательств тому, что это была атака на Польшу.

Ракеты могли упасть на территорию Польши в результате того, что украинское ПВО «стрельнуло не туда», или же поляки и англичане хотели устроить новую версию Бучи, заявил ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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