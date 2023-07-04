Столтенберг останется на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что остается на своем посту до 1 октября 2024 года. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Он отметил, что высоко ценит поддержку союзников по альянсу, которые решили продлить его полномочия.
Напомним, Столтенберг руководит НАТО с 1 октября 2014 года. Его пребывание на посту лидера блока продлевается в четвертый раз.
Ранее Столтенберг заявил, что только победа Украины в противостоянии с Россией позволит начать вести дискуссии о ее членстве в НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru