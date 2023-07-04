Столтенберг останется на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года

Он отметил, что высоко ценит поддержку союзников по альянсу, которые решили продлить его полномочия.

Напомним, Столтенберг руководит НАТО с 1 октября 2014 года. Его пребывание на посту лидера блока продлевается в четвертый раз.

Ранее Столтенберг заявил, что только победа Украины в противостоянии с Россией позволит начать вести дискуссии о ее членстве в НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

