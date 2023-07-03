Reuters: члены НАТО продлили полномочия Столтенберга

Йенс Столтенберг останется на посту генерального секретаря НАТО, пишет Reuters со ссылкой на четыре дипломатических источника.

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По информации агентства, полномочия Столтенберга продлили на год. Альянс намерен объявить о решении 4 июля.

В качестве возможных преемников Столтенберга называли главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните и других политиков. Кандидатуру должны одобрить все члены блока.

Столтенберг ранее заявил о выполнении Швецией всех требований для вступления в Североатлантический альянс, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: nato.int
ТЕГИ:Йенс СтолтенбергНАТО

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