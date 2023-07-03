Reuters: члены НАТО продлили полномочия Столтенберга
Йенс Столтенберг останется на посту генерального секретаря НАТО, пишет Reuters со ссылкой на четыре дипломатических источника.
По информации агентства, полномочия Столтенберга продлили на год. Альянс намерен объявить о решении 4 июля.
В качестве возможных преемников Столтенберга называли главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните и других политиков. Кандидатуру должны одобрить все члены блока.
Столтенберг ранее заявил о выполнении Швецией всех требований для вступления в Североатлантический альянс, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru