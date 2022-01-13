Столтенберг объяснил постоянное присутствие НАТО в Восточной Европе

«В последние годы мы провели усиление нашей коллективной обороны в этой части Европы», - приводит слова Столтенберга РИА Новости.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО всегда готова сделать все необходимое для защиты всех союзников.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если США и Североатлантический альянс не примут российские договоры о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО на восток, между странами будут серьезные конфликты.

