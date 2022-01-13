Столтенберг объяснил постоянное присутствие НАТО в Восточной Европе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции 13 января заявил, что альянс проводит постоянную оценку присутствия своих сил в Восточной Европе, чтобы гарантировать готовность эффективно защитить всех союзников.

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«В последние годы мы провели усиление нашей коллективной обороны в этой части Европы», - приводит слова Столтенберга РИА Новости.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО всегда готова сделать все необходимое для защиты всех союзников.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если США и Североатлантический альянс не примут российские договоры о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО на восток, между странами будут серьезные конфликты.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:ЗащитаНАТО
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