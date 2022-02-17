В Пентагоне и НАТО обвиняют Россию в наращивание сил у границ Украины

В НАТО и Пентагоне утверждают, что Россия не отводит войска, а наоборот наращивает военную мощь у границ Украины.

«Несмотря на заявления Москвы, к настоящему моменту мы не видим признаков отвода российских сил или деэскалации», - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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По его словам, «напротив, наращивание военной мощи Россией, вероятно, продолжается».

Со своей стороны, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в Вашингтоне также не видят отвода российских сил от Украины.

«Напротив, мы видим наращивание сил, в то время как у них (у России – прим. НСН) уже сконцентрировано более 150 тысяч, причем - даже в последние пару дней», - сказал Остин в четверг по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Эти высказывания прозвучали на фоне заявлений России об отводе военных в места дислокации после крупномасштабных учений.

Как объяснял в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк Евгений Норин, Россия непрерывно держит у границ Украины какое-то количество сил, просто происходит их ротация.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПентагонНАТО
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