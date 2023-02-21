Путин назвал «театром абсурда» требование НАТО вернуться к инспекциям в рамках ДСНВ

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию назвал театром абсурда требование НАТО вернуться к инспекциям в рамках Договора о СНВ.

«Был призыв НАТО вернуться к соблюдению договора об СНВ, с допуском экспертов на наши ядерные объекты. США и НАТО прямо говорят о том, что их цель нанести стратегическое поражение России. После этого они собираются разъезжать по нашим оборонным объектам? Это театр абсурда какой-то», - сказал он.

Глава государства также отметил, что неделю назад подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования.

По его словам, Россию не допускают к каким-либо инспекциям.