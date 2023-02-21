Путин назвал «театром абсурда» требование НАТО вернуться к инспекциям в рамках ДСНВ

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию назвал театром абсурда требование НАТО вернуться к инспекциям в рамках Договора о СНВ.

«Был призыв НАТО вернуться к соблюдению договора об СНВ, с допуском экспертов на наши ядерные объекты. США и НАТО прямо говорят о том, что их цель нанести стратегическое поражение России. После этого они собираются разъезжать по нашим оборонным объектам? Это театр абсурда какой-то», - сказал он.

Глава государства также отметил, что неделю назад подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования.

По его словам, Россию не допускают к каким-либо инспекциям.

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В прошлый раз российский лидер обращался с посланием к парламенту в апреле 2021 года. Тогда послание президента длилось 1 час 19 минут, а самую короткую речь Путин произносил в 2004 и 2005 годах – 48 минут. В 2018 году выступление президента длилось 1 час 55 минут и стало самым продолжительным.

В этом году мероприятие проводится в Гостином дворе, иностранные СМИ из недружественных стран аккредитованы на послание не были. Эксперты отмечают, что от главы государства сегодня определенно ждут «ответов на вопросы» - не только в России, но и за рубежом.

Мировые телеканалы и издания также транслируют послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:НАТОПослание Федеральному СобраниюВладимир Путин
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