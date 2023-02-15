Столтенберг: НАТО поддержит оборонный потенциал Грузии и Молдавии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса договорились об активизации поддержки оборонных потенциалов стран, находящихся под давлением России, сообщает ТАСС.
«Министры обсудили нашу приверженность другим партнерам, которые под риском, включая Боснию и Герцеговину, Грузию и Молдавию. И мы договорились продвинуть нашу поддержку, чтобы усилить их оборонные способности и устойчивость», - уточнил он.
Также, по его словам, министры обороны НАТО договорились интенсивно работать с ВПК для увеличения производства боеприпасов.
Ранее, как сообщала НСН, Столтенберг заявил, что НАТО имеет право помогать Украине оружием.
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