Столтенберг: НАТО осуждает аннексию украинской территории Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс осуждает аннексию украинской территории Россией. Об этом сообщает ТАСС.
При этом Столтенберг добавил, что НАТО не является участником Российско-украинского конфликта.
Глава НАТО также подчеркнул, что если Россия прекратит военные действия - не будет войны, если Украина это сделает - не будет Украины.
Ранее в Георгиевском зале Кремлевского дворца сегодня состоялась церемония подписания соглашений о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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