Столтенберг: НАТО осуждает аннексию украинской территории Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс осуждает аннексию украинской территории Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

При этом Столтенберг добавил, что НАТО не является участником Российско-украинского конфликта.

Глава НАТО также подчеркнул, что если Россия прекратит военные действия - не будет войны, если Украина это сделает - не будет Украины.

Ранее в Георгиевском зале Кремлевского дворца сегодня состоялась церемония подписания соглашений о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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Фото: nato.int
ТЕГИ:НАТОЙенс Столтенберг
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