Столтенберг: НАТО осуждает аннексию украинской территории Россией

При этом Столтенберг добавил, что НАТО не является участником Российско-украинского конфликта.

Глава НАТО также подчеркнул, что если Россия прекратит военные действия - не будет войны, если Украина это сделает - не будет Украины.

Ранее в Георгиевском зале Кремлевского дворца сегодня состоялась церемония подписания соглашений о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





