«Нет единства»: В НАТО наблюдается раскол из-за позиции по Украине

В последнее время наблюдается явная нацеленность на возможный конфликт между Россией и Украиной, и эти страны просто не хотят ввязываться в это, сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный научный сотрудник Центра восточноевропейских исследований Юрий Князев. По его словам, это не столько плохое отношение к американцам, а сколько опасения за нехорошее развитие ситуации. Доктор экономических наук, также прокомментировал нежелание хорватского президента Зорана Милановича посылать войска на территорию Украины.

«Не знаю, какие санкции против них примут, потому что украинцы говорят, что это вообще предательство со стороны Хорватии интересов и НАТО, и Евросоюза, не говоря уж о самой Украине. Видимо, это доходит и до других стран, до болгар, в частности. Не исключено, что недовольство и дальше будет нарастать. Поэтому единства, по таким острым вопросам, конечно, не может быть. Каждый заботится о своих собственных интересах. И не хочет, чтобы какие-то общие эфемерные интересы заслоняли личную выгоду. И все начинают прямо об этом говорить», - подчеркнул Князев.