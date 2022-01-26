«Нет единства»: В НАТО наблюдается раскол из-за позиции по Украине
Доктор экономических наук Юрий Князев рассказал НСН, что страны альянса не хотят ввязываться в возможный конфликт между Киевом и Москвой.
В последнее время наблюдается явная нацеленность на возможный конфликт между Россией и Украиной, и эти страны просто не хотят ввязываться в это, сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный научный сотрудник Центра восточноевропейских исследований Юрий Князев. По его словам, это не столько плохое отношение к американцам, а сколько опасения за нехорошее развитие ситуации. Доктор экономических наук, также прокомментировал нежелание хорватского президента Зорана Милановича посылать войска на территорию Украины.
«Не знаю, какие санкции против них примут, потому что украинцы говорят, что это вообще предательство со стороны Хорватии интересов и НАТО, и Евросоюза, не говоря уж о самой Украине. Видимо, это доходит и до других стран, до болгар, в частности. Не исключено, что недовольство и дальше будет нарастать. Поэтому единства, по таким острым вопросам, конечно, не может быть. Каждый заботится о своих собственных интересах. И не хочет, чтобы какие-то общие эфемерные интересы заслоняли личную выгоду. И все начинают прямо об этом говорить», - подчеркнул Князев.
Он считает, что в этом же ключе ведут себя и немецкие руководители, которые тоже не согласны с линией, которую проводит Запад. По мнению экономиста, их интересы нарушаются по «Северному потоку - 2». Также существует спор, что немецкое оружие не должно попадать в те регионы, где теплится конфликт.
«И Макрон, французский президент, как-то задумывается о том, стоит ли Франции так откровенно участвовать в военных авантюрах? Явно назревает неожиданный раскол в общей линии Запада, в основном направленный против России», - добавил Князев.
Ранее Болгария заявила, что не хочет присутствия американских сил на своей территории, но готова принять французских военных. Во вторник президент Ховатии заявил, что в случае конфликта России и Украины отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе. В ответ он был внесен в базу скандального украинского ресурса «Миротворец» как «антиукраинский пропагандист».
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