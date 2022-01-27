Медведев назвал парадоксальным существование НАТО
Существование НАТО парадоксально, так как у альянса нет противника — страны или сообщества, идеологически не приемлющего западный мир. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.
Политик выразил мнение, что противоборствующие блоки — устаревшее понятие «из периода холодной войны, от которой вроде бы все пытаются отойти».
«В этом-то и парадокс существования НАТО, что у НАТО сейчас нет противника, который бы позиционировал себя как страна или содружество стран, которые идеологически не приемлют существование западного мира, существования НАТО, так как это было в период конкуренции между странами социалистического содружества и Варшавским договором с одной стороны и Североатлантическим альянсом с другой стороны», — цитирует Медведева РИА Новости.
Кроме того, зампред Совбеза рассказал, что Россия пыталась выстроить отношения с Североатлантическим альянсом и вела переговоры «о том, как быть ближе с НАТО», отмечает Ura.ru. Однако Москву «не услышали», поэтому отношения с организацией пошли «по другому сценарию», пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
- «Аэрофлот»: В четверг могут быть восстановлены рейсы в Стамбул и из него
- Spotify удалил музыку Нила Янга после скандала с «фейками о вакцинах»
- Кассир украла из Сбербанка 26 миллионов рублей и увеличила на них грудь
- Расстрелявшего солдат в Днепре нацгвардейца задержали
- Миронов поддержал внесение Навального в список террористов
- Медведев: Россия не может размещать военные базы на Кубе и в Венесуэле
- Три человека пострадали в результате перестрелки в Калининграде
- Медведев назвал парадоксальным существование НАТО
- В 165 российских школах ввели карантинные меры из-за коронавируса
- Математик рассказал, когда в России начнется спад заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru