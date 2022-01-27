Медведев назвал парадоксальным существование НАТО

Политик выразил мнение, что противоборствующие блоки — устаревшее понятие «из периода холодной войны, от которой вроде бы все пытаются отойти».

«В этом-то и парадокс существования НАТО, что у НАТО сейчас нет противника, который бы позиционировал себя как страна или содружество стран, которые идеологически не приемлют существование западного мира, существования НАТО, так как это было в период конкуренции между странами социалистического содружества и Варшавским договором с одной стороны и Североатлантическим альянсом с другой стороны», — цитирует Медведева РИА Новости.

Кроме того, зампред Совбеза рассказал, что Россия пыталась выстроить отношения с Североатлантическим альянсом и вела переговоры «о том, как быть ближе с НАТО», отмечает Ura.ru. Однако Москву «не услышали», поэтому отношения с организацией пошли «по другому сценарию», пишет RT.

