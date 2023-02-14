В НАТО подтвердили обсуждение поставок военных самолетов Киеву

Соединенные Штаты могут передать Украине современные боевые самолеты при затягивании конфликта или дать разрешение на реэкспорт истребителей F-16, пишет Financial Times со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Поставки истребителей будут обсуждаться 14 февраля на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. По данным источников, для Киева этот вопрос является «не менее важным», чем поставки боеприпасов.

