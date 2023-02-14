В НАТО подтвердили обсуждение поставок военных самолетов Киеву
Поставки военных самолетов Украине не являются срочным вопросом, но такая дискуссия идет, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.
По его словам, в срочном порядке необходимо поставить то, что уже было обещано, например, бронированные автомобили, БМП.
Днем ранее генсек Североатлантического альянса призвал государства НАТО скорее передать Украине военную технику и боеприпасы.
Соединенные Штаты могут передать Украине современные боевые самолеты при затягивании конфликта или дать разрешение на реэкспорт истребителей F-16, пишет Financial Times со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Поставки истребителей будут обсуждаться 14 февраля на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. По данным источников, для Киева этот вопрос является «не менее важным», чем поставки боеприпасов.
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