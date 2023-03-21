Белорусские дипломаты призвали к мирным переговорам по Украине
Постоянное представительство Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве призвало использовать все возможности для мирных переговоров по Украине. Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что продолжающиеся боевые действия на Украине имеют все предпосылки к дальнейшей эскалации. В постпредстве подчеркнули, что «все разумные люди» ждут мирных переговоров.
Ранее британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил в Twitter, что Западу необходимо как можно быстрее разрешить конфликт на Украине. Он отметил, что затягивание боевых действий наносит ущерб национальным интересам России, Украины и Запада. По словам Куртена, от конфликта страдают также простые люди, сообщает НСН.
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