Белорусские дипломаты призвали к мирным переговорам по Украине

Отмечается, что продолжающиеся боевые действия на Украине имеют все предпосылки к дальнейшей эскалации. В постпредстве подчеркнули, что «все разумные люди» ждут мирных переговоров.

Ранее британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил в Twitter, что Западу необходимо как можно быстрее разрешить конфликт на Украине. Он отметил, что затягивание боевых действий наносит ущерб национальным интересам России, Украины и Запада. По словам Куртена, от конфликта страдают также простые люди, сообщает НСН.

