Медведев: Россия готова «к открытому конфликту с НАТО на земле»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что НАТО превратился «в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера».

Появились фото визита Медведева на полигон в ДНР

По его словам, поставки Украине танков Abrams и обещания передать ракеты типа Army Tactical Missile System (ATACMS), а также «братание в канадском парламенте с нацистами», оставляют России всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с Североатлантическим альянсом на земле.

«Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м», - написал он.

Ранее Медведев заявил, что любое контрнаступление ВСУ задохнется, а Россия должна добиться того, чтобы Украина была уничтожена дотла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
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