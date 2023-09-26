Медведев: Россия готова «к открытому конфликту с НАТО на земле»
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что НАТО превратился «в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера».
По его словам, поставки Украине танков Abrams и обещания передать ракеты типа Army Tactical Missile System (ATACMS), а также «братание в канадском парламенте с нацистами», оставляют России всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с Североатлантическим альянсом на земле.
«Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м», - написал он.
Ранее Медведев заявил, что любое контрнаступление ВСУ задохнется, а Россия должна добиться того, чтобы Украина была уничтожена дотла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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