«Стоит напрячься»: Украину предостерегли от участия чеченцев в новой войне
Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о присоединении Украины - фигура речи, но Киеву от этого не легче, заявил российский военный журналист Семен Пегов.
Чеченская диаспора представлена на Украине очень широко, в период обострения она может создать религиозно-радикальный батальон - соседнему государству уже давно стоит напрячься, заявил российский военный журналист Семен Пегов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Глава Чечни Рамзан Кадыров 27 декабря заявил, что Украину давно нужно было присоединить к России. По словам Кадырова, если бы ему поручили разрешить ситуацию на Украине, то он уже бы это сделал.
«Рамзан Кадыров за словами в карман не лезет, и он знает им цену. Так, например, когда была ситуация с беспрецедентным задержанием на Украине журналистов LifeNews Марата Сайченко и Олега Сидякина, именно Разман Кадыров смог с помощью своих спецподразделений решить эту проблему. Я не думаю, что там стоит желание присоединить Украину, это скорее фигура речи. Я думаю это заявление было о том, что Рамзан Кадыров готов выполнять любые боевые задачи», - отметил Пегов.
Журналист также рассказал о представителях Чечни, которые воюют на стороне ВСУ Украины.
«Это люди, которых принято называть дудаевцами. Это те люди, которые уехали из Чечни после поражения террористов и боевиков в результате Второй чеченской кампании. Кто-то еще после Первой чеченской кампании. Там был в свое время батальон имени Джохара Дудаева, который практически полностью был разгромлен во время операции в 2015 году. Он насчитывал примерно батальон. Сейчас довольно сложно сказать, сколько осталось реальных боевиков, которые готовы воевать на стороне Украины. Но я осведомлен о том, что чеченская диаспора на Украине, и в Киеве, и в Одессе представлена довольно широко. Не исключаю, что какие-то радикализированные элементы в период обострения попытаются создать что-то типа такого религиозно-радикального батальона. Украине уже давно стоит напрячься», - резюмировал Пегов.
Добровольческий батальон батальон имени Джохара Дудаева принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины в 2014 году на стороне украинских силовиков. Батальон состоял преимущественно из чеченцев, выехавших из России после второй чеченской войны.
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