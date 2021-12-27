«Стоит напрячься»: Украину предостерегли от участия чеченцев в новой войне

Глава Чечни Рамзан Кадыров 27 декабря заявил, что Украину давно нужно было присоединить к России. По словам Кадырова, если бы ему поручили разрешить ситуацию на Украине, то он уже бы это сделал.

«Рамзан Кадыров за словами в карман не лезет, и он знает им цену. Так, например, когда была ситуация с беспрецедентным задержанием на Украине журналистов LifeNews Марата Сайченко и Олега Сидякина, именно Разман Кадыров смог с помощью своих спецподразделений решить эту проблему. Я не думаю, что там стоит желание присоединить Украину, это скорее фигура речи. Я думаю это заявление было о том, что Рамзан Кадыров готов выполнять любые боевые задачи», - отметил Пегов.

Журналист также рассказал о представителях Чечни, которые воюют на стороне ВСУ Украины.

«Это люди, которых принято называть дудаевцами. Это те люди, которые уехали из Чечни после поражения террористов и боевиков в результате Второй чеченской кампании. Кто-то еще после Первой чеченской кампании. Там был в свое время батальон имени Джохара Дудаева, который практически полностью был разгромлен во время операции в 2015 году. Он насчитывал примерно батальон. Сейчас довольно сложно сказать, сколько осталось реальных боевиков, которые готовы воевать на стороне Украины. Но я осведомлен о том, что чеченская диаспора на Украине, и в Киеве, и в Одессе представлена довольно широко. Не исключаю, что какие-то радикализированные элементы в период обострения попытаются создать что-то типа такого религиозно-радикального батальона. Украине уже давно стоит напрячься», - резюмировал Пегов.

Добровольческий батальон батальон имени Джохара Дудаева принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины в 2014 году на стороне украинских силовиков. Батальон состоял преимущественно из чеченцев, выехавших из России после второй чеченской войны.

