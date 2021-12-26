Кадыров задумался об участии в следующих выборах главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что подумает о выдвижении своей кандидатуры на новый срок, когда придет время.

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«Теперь эта возможность есть. Время придет – подумаю», - заявил Кадыров на ежегодной пресс-конференции главы республики.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в субъектах страны. Так, документ запрещает главам регионов именоваться президентами и разрешает им избираться более чем на два срока подряд.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:ЧечняВыборыПрезидентРамзан Кадыров
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