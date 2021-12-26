Кадыров задумался об участии в следующих выборах главы Чечни
26 декабря 202118:20
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что подумает о выдвижении своей кандидатуры на новый срок, когда придет время.
«Теперь эта возможность есть. Время придет – подумаю», - заявил Кадыров на ежегодной пресс-конференции главы республики.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в субъектах страны. Так, документ запрещает главам регионов именоваться президентами и разрешает им избираться более чем на два срока подряд.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru