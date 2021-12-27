Кадыров: Украина должна войти в состав России, если Зеленский не сменит курс
Украина должна стать частью территории России, если глава государства Владимир Зеленский не пересмотрит свою политику, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление глава Чечни Рамзана Кадырова.
«Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение», — сказал политик.
По его словам, если бы ему поручили разрешить ситуацию на Украине, то он уже давно бы это сделал. Как отметил Кадыров, он бы присоединил Чечню к Украине или забрал страну.
Как считает глава республики, страны Запада заинтересованы в размещении своих военных баз на украинской территории, чтобы диктовать свои условия России. Кадыров выразил уверенность в том, что российский президент Владимир Путин не позволит этого сделать.
Бывшие американские чиновники соревнуются в нагнетании страха перед Россией, считает политолог Руслан Бальбек. По его мнению, экс-представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, предложивший ввести новые санкции против Москвы, «о России ничего не знает».
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