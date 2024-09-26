«Стоит бояться»: В Германии призвали Запад учитывать красные линии Москвы

Вместе с тем собеседник НСН не исключил, что новые заявления Путина не будут услышаны на Западе.

«Мы знаем, что уже много лет Россия показывала красные линии. Путин опять и опять спокойно показывал, где красные линии, говоря "наши западные партнеры", сейчас уже так не говорит. Мы опять и опять не уважали эти красные линии. Сейчас на Украине умирает очень много молодых людей, это страшно. Боюсь, что Запад вновь не услышит о красных линиях России. Несколько дней назад мы слышали, как Столтенберг говорил, что не надо бояться ядерной войны. Что это? Именно этого стоит бояться. Невозможно победить, как того хочет Украина. Какая победа, если против них Россия – ядерная, супермощная страна. Поэтому с самого начала этого конфликта мы требуем мирного договора, надо мириться, чтобы люди больше не умирали», - подытожил он.

По данным издания The New York Times, США рассматривают возможность снятия ограничений для своих союзников, чтобы позволить Киеву использовать поставляемое дальнобойное оружие для ударов по территории РФ. Также американский чиновник сообщил газете, что администрация президента Джо Байдена изучает возможность отправки Украине крылатых ракет большой дальности Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), которые могут достигать российских территорий, напоминает «Радиоточка НСН».

