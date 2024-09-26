«Стоит бояться»: В Германии призвали Запад учитывать красные линии Москвы
Германия продолжает заявлять, что Украина не может использовать дальнобойное оружие Запада для ударов по России, однако не все западные политики придерживаются подобной точки зрения, сказал НСН Ульрих Зингер.
Западу стоило бы более серьезно отнестись к словам президента России Владимира Путина, когда он говорит о возможном применении ядерного оружия, однако мало кто действительно слышит заявления о красных линиях Москвы, рассказал в беседе с НСН депутат в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер.
Ранее Путин на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию предложил внести ряд уточнений по условиям применения Россией ядерного оружия. В частности, в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной страны предлагается рассматривать как их совместное нападение. Москва также имеет возможность применить ядерное оружие при агрессии против России и Белоруссии если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу. Зингер в связи с этим напомнил, что Германия выступает против ударов украинской стороной дальнобойным западным оружием вглубь России.
«Пока наш канцлер говорит, что этого не будет. Надеюсь, что он продолжит говорить, что нельзя этого делать. Однако, возможно, какая-то страна решит по-другому. Мы видим, что Украина уже сейчас атакует территорию России, пусть не ракетами, но дронами, танки около Курска стоят, в последний раз так было 80 лет назад. Это страшная ситуация», - сказал он.
Вместе с тем собеседник НСН не исключил, что новые заявления Путина не будут услышаны на Западе.
«Мы знаем, что уже много лет Россия показывала красные линии. Путин опять и опять спокойно показывал, где красные линии, говоря "наши западные партнеры", сейчас уже так не говорит. Мы опять и опять не уважали эти красные линии. Сейчас на Украине умирает очень много молодых людей, это страшно. Боюсь, что Запад вновь не услышит о красных линиях России. Несколько дней назад мы слышали, как Столтенберг говорил, что не надо бояться ядерной войны. Что это? Именно этого стоит бояться. Невозможно победить, как того хочет Украина. Какая победа, если против них Россия – ядерная, супермощная страна. Поэтому с самого начала этого конфликта мы требуем мирного договора, надо мириться, чтобы люди больше не умирали», - подытожил он.
По данным издания The New York Times, США рассматривают возможность снятия ограничений для своих союзников, чтобы позволить Киеву использовать поставляемое дальнобойное оружие для ударов по территории РФ. Также американский чиновник сообщил газете, что администрация президента Джо Байдена изучает возможность отправки Украине крылатых ракет большой дальности Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), которые могут достигать российских территорий, напоминает «Радиоточка НСН».
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