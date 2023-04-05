Чавушоглу: способность Эрдогана общаться с Путиным и Зеленским вызывает зависть

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о «всеобщей зависти» из-за умения главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана поддерживать общение с российским и украинским лидерами. Слова дипломата передает агентство Anadolu.

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Министр назвал позицию официальной Анкары по Украине беспристрастной. По его словам, «нейтралитет» Турции обеспечивается президентом, который умеет общаться как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Чавушоглу заявил, что Турция не будет принимать одну из сторон конфликта. Дипломат пообещал, что страна не вступит в украинский конфликт.

Победа кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах в Турции несет риски для России, заявил «Радиоточке НСН» политолог Икбаль Дюрре.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
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