Ставка на Барделла: У «Национального объединения» есть план на случай ареста Ле Пен

Прокуратура Парижа потребовала приговорить лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к пятилетнему тюремному сроку, из которых три года должны быть условными, а два — с электронным браслетом, сообщает телеканал BFMTV. По обвинению в фиктивном найме парламентских помощников в Европарламенте политику также грозит лишение избирательных прав и штраф в размере €300 тысяч.

Рубинский допустил, что в случае неблагоприятного исхода вместо Ле Пен на выборах президента Франции в 2027 году партию представит ее нынешний председатель Жордан Барделла, и такая кандидатура может устроить избирателей.

«Это ее выдвиженец. Предполагалось, что на следующих президентских выборах он от партии "Национальное объединение" будет выдвинут на пост премьера, а Ле Пен в четвертый раз будет избираться на пост президента. Барделла очень молодой, у него все впереди. Он является выходцем из семьи иммигрантов, это может говорить в его пользу в глазах общей иммигрантской общины, на что есть расчет. Политик показал себя способным оратором и тактиком. Однако пока все вилами по воде писано. Другие претенденты предстоящих выборов - четыре-пять бывших правоцентристских республиканцев, которые поддерживают правительство Макрона. При этом действующий президент не сможет выставлять свою кандидатуру в третий раз подряд», - сообщил он.