Ставка на Барделла: У «Национального объединения» есть план на случай ареста Ле Пен
Если Марин Ле Пен не сможет участвовать на выборах президента Франции в 2027 году, ее партия предложит другого кандидата, сказал НСН Юрий Рубинский.
Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен уже подготовила к выборам президента Франции, намеченным на 2027 год, преемника, за которого будет готова проголосовать широкая иммигрантская община, сообщил НСН руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.
Прокуратура Парижа потребовала приговорить лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к пятилетнему тюремному сроку, из которых три года должны быть условными, а два — с электронным браслетом, сообщает телеканал BFMTV. По обвинению в фиктивном найме парламентских помощников в Европарламенте политику также грозит лишение избирательных прав и штраф в размере €300 тысяч.
Рубинский допустил, что в случае неблагоприятного исхода вместо Ле Пен на выборах президента Франции в 2027 году партию представит ее нынешний председатель Жордан Барделла, и такая кандидатура может устроить избирателей.
«Это ее выдвиженец. Предполагалось, что на следующих президентских выборах он от партии "Национальное объединение" будет выдвинут на пост премьера, а Ле Пен в четвертый раз будет избираться на пост президента. Барделла очень молодой, у него все впереди. Он является выходцем из семьи иммигрантов, это может говорить в его пользу в глазах общей иммигрантской общины, на что есть расчет. Политик показал себя способным оратором и тактиком. Однако пока все вилами по воде писано. Другие претенденты предстоящих выборов - четыре-пять бывших правоцентристских республиканцев, которые поддерживают правительство Макрона. При этом действующий президент не сможет выставлять свою кандидатуру в третий раз подряд», - сообщил он.
Как добавил собеседник НСН, основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон вряд ли будет выставлять свою кандидатуру на президентских выборах, поскольку больше заинтересован в должности премьера.
«У Меланшона при нынешней ситуации никаких шансов быть не могло, но он рассчитывал выдвинуть свою кандидатуру, чтобы Ле Пен, если бы она стала президентом, была вынуждена поставить его премьером. Тот тупик, который сейчас переживает французская парламентская либеральная система в ее макроновском варианте, требует довольно существенной корректировки. Если левая и правая оппозиция объединились бы, они в любой момент смогли скинуть действующее правительство. Однако за это сейчас никто не берется, поскольку надо решать другие вопросы, прежде всего с госдолгом и бюджетом», - подытожил он.
Ранее поддержку Ле Пен выразил премьер Венгрии Виктор Орбан. В своих соцсетях он сравнил выдвинутые против нее обвинения с уголовным преследованием победившего на выборах в США Дональда Трампа. По его словам, это стало решающим шагом на пути к его победе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Старовойт: Жилищные сертификаты получат все жители курского приграничья
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 32 580 военнослужащих
- Москвичку приговорили к восьми годам колонии за фейки о российской армии
- В Индонезии отменены десятки рейсов из-за извержения вулкана
- Будущий госсекретарь США Марко Рубио пообещал обеспечить «мир через силу»
- Песков: Путин лично курирует вопросы по украинскому направлению
- Россиян призвали не перевозить посылки от незнакомцев из Дубая
- Дом Романовых назвал подлостью шутку блогера Васильева о расстреле цесаревича
- В Петербурге мошенники обманули балетмейстера на 15 миллионов рублей
- «Это глупости!»: Депутат Аксаков опроверг возможную блокировку вкладов россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru