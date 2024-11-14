«Демократия разбушевалась»: В МИД отреагировали на требование срока для Ле Пен

Захарова напомнила, что Ле Пен хотят приговорить к пяти годам заключения, а также поражению в избирательных правах на такой же срок.

«Кучно пошло: [основатель Telegram Павел] Дуров, Ле Пен — демократия во Франции разбушевалась», — написала дипломат.

Дурова в августе задержали во Франции, бизнесмена обвинили в причастности к 10 преступлениям, напоминает 360.ru. Позже Дурова отпустили под залог, при этом он остался под судебным контролем и не может покидать Францию.

