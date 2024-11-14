«Демократия разбушевалась»: В МИД отреагировали на требование срока для Ле Пен
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование прокуратуры Парижа приговорить к лишению свободы лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
Захарова напомнила, что Ле Пен хотят приговорить к пяти годам заключения, а также поражению в избирательных правах на такой же срок.
«Кучно пошло: [основатель Telegram Павел] Дуров, Ле Пен — демократия во Франции разбушевалась», — написала дипломат.
Дурова в августе задержали во Франции, бизнесмена обвинили в причастности к 10 преступлениям, напоминает 360.ru. Позже Дурова отпустили под залог, при этом он остался под судебным контролем и не может покидать Францию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На севере Крыма начали разбор рухнувшего моста
- Россия выделит 4816 бюджетных мест в вузах для студентов из Африки
- Бразилия сделала Новый банк развития БРИКС партнером G20
- «Демократия разбушевалась»: В МИД отреагировали на требование срока для Ле Пен
- В Курской и Белгородской областях сбили два беспилотника ВСУ
- Умер сыгравший Сталина и Горбачева британский актер Тимоти Уэст
- У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,4
- Боррель сравнил Трампа с испанским диктатором Франко
- Россия победила Литву и была избрана в ключевой комитет ООН
- Предложенный Трампом на пост генпрокурора Гетц говорил, что Киеву не вернут Крым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru