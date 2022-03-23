«Статья сыровата»: Адвокат рассказал о шансах Невзорова избежать срока и экстрадиции
Невзорову по статье о фейках может грозить до 10 лет лишения свободы, но его вину еще предстоит доказать, рассказал адвокат Игорь Трунов.
Сторона защиты журналиста Александра Невзорова может побороться за него в суде, поскольку с его делом все не так однозначно, отметил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова по статье о заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. При этом в настоящий момент Невзоров находится в Израиле.
«Пока вопрос подвешенный, пока только начало следствия. Есть ли состав преступления, нет ли состава преступления – здесь нужна лингвистическая экспертиза того, что было сказано, какой смысл содержался в этих высказываниях, и есть ли там состав преступления. Здесь нужно работать со стороны защиты, предъявлять свои аргументы, свои доказательства. У нас все-таки состязательность процесса, и в его рамках выясняется, было ли преступление или не было, и насколько виновен человек, потому что [Невзоров] ссылался на какие-то средства массовой информации, и это сбивает прицел следствия. Не все так пока однозначно», - пояснил юрист.
Трунов напомнил, что заявления Невзорова не голословны, так как он ссылается на западные и украинские СМИ, которые не запрещены в России.
«Он в своих публикациях, сообщениях ссылается на средства массовой информации Украины. Что это за средства массовой информации, возможно на них ссылаться или нет? У нас не определен статус украинских СМИ. Они признаны недобросовестными, запрещены к цитированию – что именно? Если российское СМИ ссылается на украинское, то что происходит? По поводу СМИ, которые признаны иноагентами, есть порядок уведомления. А что делать с CNN, BBC или украинскими СМИ? У нас есть определенный пробел. Одно дело, он что-то свое опубликовал, а если что-то чужое – в этой ситуации что можно иметь в рамках расследования? Это уже другой разговор», - отметил глава Союза адвокатов.
Адвокат сослался на правовую норму, согласно которой журналист не несет ответственности за достоверность сведений, опубликованных другими СМИ.
«У нас есть в федеральном законе «О СМИ» статья 57, которая предусматривает освобождение от ответственности журналиста за распространение несоответствующих действительности сведений, если они являются воспроизведением материала или его фрагмента, распространенного другим СМИ, за исключением СМИ-иноагентов. Это определенные формальности. Должно быть включение в реестр тех СМИ, на которые ссылаться нельзя. Здесь, я считаю, статья, которую приняли, сыроватая. Сейчас, как ни коснись, если ее применять – такой казус выплывает. С этим уголовным делом и с этой статьей не все однозначно, она требует поправок», - предположил юрист.
В случае осуждения журналисту может грозить экстрадиция, однако его вину еще предстоит доказать.
«Что касается заочного осуждения, то об этом рано еще говорить, перед этим есть еще институт розыска и институт экстрадиции. Не знаю, как сейчас, но раньше Израиль всегда экстрадировал российских граждан, находящихся в розыске. Израиль пока что жестко по отношению к России позицию не поменял, поэтому, если так, то вопрос взаимной юридической помощи и соглашений межгосударственных действует, и, базируясь на прошлом опыте, его должны экстрадировать. Если вина будет доказана, и суд подойдет к вынесению приговора, то какое наказание он может получить? Это новая норма права, он лицо ранее не судимое, нет рецидивной составляющей. Много видов наказания, не связанных с лишением свободы: штраф от 3 млн до 5, принудительные работы. Но, как правило, в такого рода делах действует пункт д, «по мотивам политической, идеологической, расовой ненависти вражды», от 5 до 10 лет лишения свободы. С учетом отсутствия судимости это 6-6,5 лет лишения свободы, если будет его вина полностью доказана, хотя все-таки, повторюсь, пока у нас есть слабое место в квалификации этой статьи. У защиты Невзорова есть определенная позиция, и она достаточно серьезная для того, чтобы не наступили те последствия, о которых мы и говорили», - заключил Трунов.
16 марта СК РФ завел уголовное дело за фейки о российской армии в отношении блогера и автора популярных кулинарных книг Вероники Белоцерковской, также известной, как Belonika. При этом женщина также находится за пределами РФ.
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