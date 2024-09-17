СМИ: Бюро Нацсобрания Франции одобрило запуск процедуры импичмента Макрона

Бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента в отношении президента Эммануэля Макрона, пишет газета Parisien.

5 сентября во Франции 81 депутат подписал резолюцию с требованием отстранить главу государства Эммануэля Макрона с поста президента. Подписи поставили парламентарии от блока «Новый народный фронт», 72 из которых являются депутатами от партии «Непокорившаяся Франция». Причиной подписания резолюции стал «беспрецедентный» отказ Макрона от назначения представителя блока на пост главы правительства страны.

Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует в опросах о голосовании на выборах главы государства 2027 года. Соответствующие данные следуют из опроса Ifop для радиостанции Sud Radio и издания Figaro Magazine, передает «Радиоточка НСН».

