Во Франции утвердили новый состав правительства

Во Франции утвердили новый состав правительства, сообщает Елисейский дворец.

Послы НАТО утвердили Рютте в качестве нового генсека

Отмечается, что главой МИД назначен Жан-Ноэль Барро.

Французской оборонное ведомство по-прежнему возглавляет Себастьен Лекорню.

Ранее парламент Узбекистана принял поправки о «нежелательных иностранцах», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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