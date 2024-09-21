Во Франции утвердили новый состав правительства
21 сентября 202420:55
Во Франции утвердили новый состав правительства, сообщает Елисейский дворец.
Отмечается, что главой МИД назначен Жан-Ноэль Барро.
Французской оборонное ведомство по-прежнему возглавляет Себастьен Лекорню.
Ранее парламент Узбекистана принял поправки о «нежелательных иностранцах», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru