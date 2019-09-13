Старт инаугураций: Липецкая область обрела законного главу

Руководитель Лаборатории социальных исследований ИРП Петр Кирьян отметил, что «новых губернаторов» характеризует умение выстраивать коммуникацию с гражданами посредством прямого контакта и Instagram. Вторым аспектом является расстановка приоритетов, умение систематизировать пожелания граждан. А самым важным пунктом, на взгляд Кирьяна, следует считать умение формировать управленческую команду в короткие строки. И Артамонов, и другие главы сначала смотрели, кто работает в администрации, а уже потом выстраивали ее работу.

«Школа помогает быстрее понять регион, сформировать политический класс в плане госуправления. В масштабах страны важно, чтобы были единый язык и единая система координат. Важно, чтобы губернаторы говорили на одном языке друг с другом, с правительством, с администрацией президента и с гражданами», – отметил эксперт.

Ранее НСН сообщала, что 18 сентября вступит в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Церемония начнётся в 11:00. Он принесёт присягу на заседании Законодательного собрания.







