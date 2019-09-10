Большая часть избранных глав регионов РФ – слушатели «школы губернаторов»
Из 16 глав регионов РФ, которые были избраны в минувшее воскресенье, 8 сентября, десять являются слушателями программы подготовки высшего кадрового и управленческого резерва, так называемой «школы губернаторов».
Как пишет ТАСС, об этом заявил проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров. Он подчеркнул, что самое главное заключается в том, что «сами одержавшие победу губернаторы осознают, что они находятся в самом начале большого пути».
Комиссаров напомнил, что в настоящий момент идет третий поток в рамках программы. По его словам, задача, поставленная Владимиром Путиным, заключается в создании «программы высочайшего уровня». Для этого привлечены лучшие эксперты, которые дадут слушателям знания об экономике и искусстве управления в целом, ситуации в мире, роли России в мировой экономике и политике, а также особенностях управления регионами и городами.
Напомним, программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления.
Ранее НСН писала, что окончательная средняя явка на выборах, прошедших 8 сентября, составила 41,2%. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
В минувшее воскресенье, в единый день голосования, выборы разного уровня проходили в 85 российских регионах. В том числе, прямые выборы депутатов 21 городской думы, а также выборы в 13 заксобраний.
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