Большая часть избранных глав регионов РФ – слушатели «школы губернаторов»

Из 16 глав регионов РФ, которые были избраны в минувшее воскресенье, 8 сентября, десять являются слушателями программы подготовки высшего кадрового и управленческого резерва, так называемой «школы губернаторов».

Как пишет ТАСС, об этом заявил проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров. Он подчеркнул, что самое главное заключается в том, что «сами одержавшие победу губернаторы осознают, что они находятся в самом начале большого пути».

Комиссаров напомнил, что в настоящий момент идет третий поток в рамках программы. По его словам, задача, поставленная Владимиром Путиным, заключается в создании «программы высочайшего уровня». Для этого привлечены лучшие эксперты, которые дадут слушателям знания об экономике и искусстве управления в целом, ситуации в мире, роли России в мировой экономике и политике, а также особенностях управления регионами и городами.

Напомним, программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления.