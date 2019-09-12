Беглов вступит в должность губернатора Санкт-Петербурга 18 сентября

12 сентября19:16

Александр Беглов, который одержал победу в первом туре выборов губернатора Санкт-Петербурга, вступит в должность 18 сентября. Как пишет ТАСС, об этом заявили в пресс-службе администрации города. Церемония начнётся в 11:00. Он принесёт присягу на заседании Законодательного собрания.

Отметим, накануне избирком Санкт-Петербурга утвердил результаты прошедших 8 сентября выборов. Александр Беглов, который участвовал в них в качестве самовыдвиженца, набрал 64,43% голосов, отмечает телеканал «360».

Большая часть избранных глав регионов РФ – слушатели «школы губернаторов»

8 сентября в России прошел единый день голосования. Жители 85 регионов выбрали губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, депутатов горсоветов, глав муниципалитетов, а в российской столице — депутатов Мосгордумы.

Ранее НСН писала, что окончательная средняя явка на выборах, прошедших 8 сентября, составила 41,2%. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

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ФОТО: Беглов
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