Беглов вступит в должность губернатора Санкт-Петербурга 18 сентября

Александр Беглов, который одержал победу в первом туре выборов губернатора Санкт-Петербурга, вступит в должность 18 сентября. Как пишет ТАСС, об этом заявили в пресс-службе администрации города. Церемония начнётся в 11:00. Он принесёт присягу на заседании Законодательного собрания.

Отметим, накануне избирком Санкт-Петербурга утвердил результаты прошедших 8 сентября выборов. Александр Беглов, который участвовал в них в качестве самовыдвиженца, набрал 64,43% голосов, отмечает телеканал «360».