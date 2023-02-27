Минобороны Польши: Варшава поставляла Киеву боеприпасы еще до начала СВО
Польша поставляла Киеву боеприпасы еще до начала боевых действий на Украине. Об этом в интервью местным СМИ заявил министр обороны Мариуш Блащак.
По его словам, военная поддержка, которую Варшава оказала соседям, ускорила «работу по оснащению польской армии». Блащак отметил, что Польша должна быть готова ко всем вариантам развития событий, и вспомнил подходящий для такой политики американский термин – peace through strength (мир через силу).
Среди военной помощи министр назвал поставку танков Т-72, различных боеприпасов, переносные зенитные ракетные комплексы, а также беспилотники.
Ранее советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал количество погибших на Украине поляков.
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