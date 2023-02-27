Минобороны Польши: Варшава поставляла Киеву боеприпасы еще до начала СВО

Польша поставляла Киеву боеприпасы еще до начала боевых действий на Украине. Об этом в интервью местным СМИ заявил министр обороны Мариуш Блащак.

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По его словам, военная поддержка, которую Варшава оказала соседям, ускорила «работу по оснащению польской армии». Блащак отметил, что Польша должна быть готова ко всем вариантам развития событий, и вспомнил подходящий для такой политики американский термин – peace through strength (мир через силу).

Среди военной помощи министр назвал поставку танков Т-72, различных боеприпасов, переносные зенитные ракетные комплексы, а также беспилотники.

Ранее советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал количество погибших на Украине поляков.

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:Военная ТехникаУкраинаПольша
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