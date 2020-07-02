Шнуров возродит группу «Ленинград» и представит новый клип
Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров возрождает коллектив и в полночь 3 июля представит клип на песню «Photoсессия». Эксклюзивные кадры со съёмок видео опубликованы на странице «НАШЕ» во «ВКонтакте».
Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Шнурова, постановкой видео занимался фотограф Даниил Величко. По его мнению, клип получился необычным – «с особенным юмором и сарказмом».
В том году Шнуров пробует себя и за пределами музыкальной сферы. В феврале он вступил в «Партию Роста», а в июне был назначен генеральным продюсером международного телеканала RTVi.
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