Трасс заявила, что в случае своей победы на выборах первой позвонит Зеленскому
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Владимир Зеленский станет первым главой иностранного государства, кому она позвонит в случае своей победы на выборах премьер-министра страны. Об этом сообщает ТАСС.
Трасс также отметила, что в случае своей победы продолжит оказывать полную поддержку Украине.
Ранее в июле стало известно, что в финальный раунд выборов вышли экс-глава Минфина Риши Сунак и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которые набрали 137 и 113 голосов, соответственно. По плану, имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября.
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