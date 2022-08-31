Трасс заявила, что в случае своей победы на выборах первой позвонит Зеленскому

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Владимир Зеленский станет первым главой иностранного государства, кому она позвонит в случае своей победы на выборах премьер-министра страны. Об этом сообщает ТАСС.

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Трасс также отметила, что в случае своей победы продолжит оказывать полную поддержку Украине.

Ранее в июле стало известно, что в финальный раунд выборов вышли экс-глава Минфина Риши Сунак и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которые набрали 137 и 113 голосов, соответственно. По плану, имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВеликобритания
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