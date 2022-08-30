СМИ: Трасс хочет выдать лицензии на добычу газа в Северном море
Глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила, что если одержит победу на выборах премьер-министра страны, то разрешит бурение для добычи большего объема газа и нефти в Северном море и освоения новых месторождений, сообщает The Times со ссылкой на собеседника.
Политик может одобрить около 130 лицензий на бурение и изучение месторождений. Однако эксперты считают, что такие шаги Трасс не помогут уменьшить стоимость электроэнергии в стране. Также, не исключено, что при победе на выборах Трасс начнет больше инвестировать государственных средств в свои британские проекты для увеличения производства.
Напомним, в Великобритании разрабатывают меры по борьбе с ожидаемыми массовыми беспорядками из-за подорожания электроэнергии. На фоне набирающего обороты кризиса власти могут готовиться к росту преступности в связи с ростом стоимости жизни и возможным беспорядкам.
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