«Зеленский был избран в 2019 году. Именно с ним были связаны большие надежды. К сожалению, этого не осталось».

Экс-президент Украины Петр Порошенко – владелец крупной кондитерской корпорации Roshen. Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский ранее был известен как актер и шоумен.

