«Стало не смешно»: Янукович высказался о Зеленском
Экс-президент Украины Виктор Янукович, комментируя ситуацию на Украине, заявил, что «При Порошенко было не сладко, а при Зеленском стало не смешно». Об этом Янукович рассказал в интервью РИА Новости.
«Зеленский был избран в 2019 году. Именно с ним были связаны большие надежды. К сожалению, этого не осталось».
Экс-президент Украины Петр Порошенко – владелец крупной кондитерской корпорации Roshen. Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский ранее был известен как актер и шоумен.
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