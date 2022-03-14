«Стало не смешно»: Янукович высказался о Зеленском

Экс-президент Украины Виктор Янукович, комментируя ситуацию на Украине, заявил, что «При Порошенко было не сладко, а при Зеленском стало не смешно». Об этом Янукович рассказал в интервью РИА Новости.

Янукович обратился к Зеленскому с призывом достичь мирного соглашения с РФ

«Зеленский был избран в 2019 году. Именно с ним были связаны большие надежды. К сожалению, этого не осталось».

Экс-президент Украины Петр Порошенко – владелец крупной кондитерской корпорации Roshen. Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский ранее был известен как актер и шоумен.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВиктор Янукович
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