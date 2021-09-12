Стало известно содержимое президентского чемоданчика Лукашенко
Чемоданчик президента Белоруссии Александра Лукашенко содержит как правило, стандартный набор документов. В кейсе редко находится что-то из ряда вон выходящее.
Об этом пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Россия-1». Она также отметила, что главы государств и без чемоданчика часто обмениваются документами грифа «секретно» и «совершенно секретно».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным показал ему материалы, которые были подготовлены спецслужбами республики. Они также содержались в черном чемоданчике. Информация касалась ситуации вокруг Белоруссии и России, в целом Союзного государства, отношений США, Евросоюза и Китая, а также многих других схожих тем.
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