Лукашенко раскрыл содержимое чёрного чемодана на встрече с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным показал ему материалы, которые были подготовлены спецслужбами республики. Информация касалась ситуации вокруг Белоруссии и России, в целом Союзного государства, отношений США, Евросоюза и Китая, а также многих других схожих тем.
Об этом Лукашенко рассказал сегодня на совещании по вопросам сотрудничества с Россией. Он приоткрыл завесу над содержимым чёрного чемодана, который брал с собой на переговоры с Путиным в Сочи.
«Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать», - заметил белорусский лидер. По его словам, это масштабная работа ведомств Белоруссии, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой он познакомил российского президента.
Ранее на переговорах в Сочи 28 мая Лукашенко пообещал продемонстрировать Путину документы о текущей обстановке в республике, отмечает RT.
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