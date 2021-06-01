Лукашенко раскрыл содержимое чёрного чемодана на встрече с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным показал ему материалы, которые были подготовлены спецслужбами республики. Информация касалась ситуации вокруг Белоруссии и России, в целом Союзного государства, отношений США, Евросоюза и Китая, а также многих других схожих тем.

Об этом Лукашенко рассказал сегодня на совещании по вопросам сотрудничества с Россией. Он приоткрыл завесу над содержимым чёрного чемодана, который брал с собой на переговоры с Путиным в Сочи.