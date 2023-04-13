Песков объяснил, почему Путин не пользуется Telegram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече со слушателями «Мастерской новых медиа» объяснил, почему Владимиру Путину не нужен Telegram-канал, сообщает РИА Новости.

Песков назвал причины регулирования интернета в России

По его словам, в этом нет необходимости, так как в слова российского лидера «вслушиваются все», даже если он говорит шёпотом.

«Он человек, любое движение которого ловит весь мир... даже если он стоит в коридоре, говорит шёпотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в Telegram!?» - ответил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что не пользуется мобильным телефоном, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир ПутинМессенджерыTelegram

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