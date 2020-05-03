Стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом Мишустина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин остаётся под наблюдением специалистов в медицинском учреждении и чувствует себя нормально. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков, передаёт «Интерфакс».

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По его словам, Мишустин продолжает работать с документами и созванивается с коллегами.

Премьер-министр сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат, 30 апреля во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас обязанности Мишустина временно исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

На днях также стало известно, что коронавирус выявлен у главы Минстроя Владимира Якушева. Председатель общественного совета при Минстрое Сергей Степашин накануне рассказал, что общался с Якушевым по телефону и убедился, что министр чувствует себя неплохо. Как ожидается, 12 мая Якушев будет участвовать в президиуме общественного совета Минстроя по видеосвязи.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
ТЕГИ:КоронавирусПравительство РоссииМихаил Мишустин
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