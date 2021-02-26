Стало известно о состоянии Навального перед этапированием из Москвы

Российский оппозиционер Алексей Навальный перед этапированием из Москвы чувствовал себя нормально, сообщает URA.RU со ссылкой на его адвоката Ольгу Михайлову.

«Была у Навального вчера. Состояние в порядке», — сказала она.

В какое исправительное учреждение отправлен Навальный защите неизвестно.

СМИ: По прибытии в колонию Навального поместят на карантин

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:ОппозицияАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры