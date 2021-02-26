Стало известно о состоянии Навального перед этапированием из Москвы
Российский оппозиционер Алексей Навальный перед этапированием из Москвы чувствовал себя нормально, сообщает URA.RU со ссылкой на его адвоката Ольгу Михайлову.
«Была у Навального вчера. Состояние в порядке», — сказала она.
В какое исправительное учреждение отправлен Навальный защите неизвестно.
Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 198 / сут.
Умерли
84 876+446 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+16 102 / сут.
- «Аэрофлот» предложил ввести в России новый тариф
- Стало известно о состоянии Навального перед этапированием из Москвы
- На сайте госзакупок найдено упоминание о создании Российской орбитальной станции
- Сахалинская прокуратура выявила серьезные нарушения в инфекционном госпитале
- Политолог сообщил об ошибке Киева из-за «Северного потока – 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru