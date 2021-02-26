Стало известно о состоянии Навального перед этапированием из Москвы

Российский оппозиционер Алексей Навальный перед этапированием из Москвы чувствовал себя нормально, сообщает URA.RU со ссылкой на его адвоката Ольгу Михайлову.

«Была у Навального вчера. Состояние в порядке», — сказала она.

В какое исправительное учреждение отправлен Навальный защите неизвестно.