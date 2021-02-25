Адвокат: Навального этапировали из СИЗО-1 ФСИН России

Оппозиционера Алексея Навального этапировали из московского СИЗО-1 «Матросская тишина». Об этом в своём Twitter сообщил адвокат политика Вадим Кобзев.

В какое исправительное учреждение отправлен Навальный защите неизвестно.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от российских властей немедленно освободить Навального, приговоренного к 3,5 года заключения по делу «Ив Роше». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение суда «очень серьёзной попыткой вмешательства в судебные дела» страны.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия находится в конфронтации с Европейским союзом и «отказывается выполнять свои обязательства, включая, отказ принимать во внимание решения ЕСПЧ»

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

