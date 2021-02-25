СМИ: По прибытии в колонию Навального поместят на карантин

Алексей Навальный по прибытии в колонию будет помещён на карантин, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Собеседник агентства уточнил, что политика поместят в специальное карантинное отделение на срок до 15 суток, у него возьмут анализы на наличие опасных заболеваний, например, ВИЧ, туберкулез и коронавирус.



При наличии специфических болезней Навального направят к профильному врачу, который определит серьёзность проблемы и степень её опасности для здоровья, добавил источник.

Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал, что политика этапировали из московского СИЗО-1 «Матросская тишина», при этом ему неизвестно, в какое именно исправительное учреждение. Член ОНК Ева Меркачева предположила, что вероятно, это будет ИК №2 в городе Покров.

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

