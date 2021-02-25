СМИ: По прибытии в колонию Навального поместят на карантин
Алексей Навальный по прибытии в колонию будет помещён на карантин, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
Собеседник агентства уточнил, что политика поместят в специальное карантинное отделение на срок до 15 суток, у него возьмут анализы на наличие опасных заболеваний, например, ВИЧ, туберкулез и коронавирус.
При наличии специфических болезней Навального направят к профильному врачу, который определит серьёзность проблемы и степень её опасности для здоровья, добавил источник.
Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал, что политика этапировали из московского СИЗО-1 «Матросская тишина», при этом ему неизвестно, в какое именно исправительное учреждение. Член ОНК Ева Меркачева предположила, что вероятно, это будет ИК №2 в городе Покров.
Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 198 / сут.
Умерли
84 876+446 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+16 102 / сут.
- ФАС обвинила Моргенштерна и «Альфа-банк» в нарушении закона «О рекламе»
- СМИ: По прибытии в колонию Навального поместят на карантин
- Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона
- Евросоюз продлил на год санкции против Белоруссии
- Президент ФРГ призвал Запад и с Россию не обрывать связи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru