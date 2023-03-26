Стало известно, что Горбачев игнорировал информацию об агентах США в руководстве СССР

Разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) России в отставке Андрей Безруков заявил, что президент СССР Михаил Горбачев игнорировал данные советской разведки о присутствии в руководстве государства агентов влияния США.

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«Я доподлинно знаю, что многие вещи, которые давались руководству, тогда игнорировались», — приводит слова ветерана СВР РИА Новости.

По данным агента, с 1987 года сведения о присутствии «проводников американской политики в руководстве России» СВР направляла руководству государства.

По словам Безрукова, Горбачев игнорировал эту информацию.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что информацию о планах США нанести ядерный удар по СССР добыл советский разведчик-нелегал Рудольф Абель, сообщает РИА Новости.



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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:СШАСССРСВРРазведкаМихаил Горбачев

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