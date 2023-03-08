Экс-разведчик США Риттер: Путин резко отреагировал на попытки Запада развалить Россию

Президент Владимир Путин разрушил планы западных политиков по уничтожению России. Об этом в в интервью на YouTube заявил экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Американский офицер Риттер прогнозирует финальную стадию конфликта

Бывший военный отметил, что после распада СССР Запад пытался привести к власти в России олигархов. Они должны были окончательно уничтожить экономику страны и ввергнуть ее в жесточайший политический кризис, считает Риттер.

Пришедший к власти Путин предотвратил распад страны, подчеркнул бывший американский военнослужащий. По его словам, глава государства хочет обустроить новую Россию, которая будет избавлена от некоторых недостатков СССР.

Риттер выразил уверенность, что Путин войдет в историю как один из величайших руководителей России.

Экс-разведчик ранее заявил, что Украина прекратит существование как государство после окончания спецоперации РФ, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:ЗападРоссияВладимир Путин
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