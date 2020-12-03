Нарышкин назвал имя разведчика, добывшего планы ядерного удара США по СССР
Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что информацию о планах США нанести ядерный удар по СССР добыл советский разведчик-нелегал Рудольф Абель, сообщает РИА Новости.
Настоящие имя и фамилия разведчика - Вильям Фишер. По словам Нарышкина, он занимает особое место в истории отечественной внешней разведки. Глава СВР отметил, что на долю Фишера-Абеля выпала тяжелейшая задача - узнать об агрессивных планах и замыслах Вашингтона в отношении Советского Союза, в том числе о планах атомной бомбардировки советских городов.
«С этой задачей Вильям Фишер и его коллеги справились блестяще», - отметил Нарышкин.
Вильям Фишер после Второй мировой войны создал разведывательную сеть в США. В 1957 году разведчика раскрыл шифровальщик Рейно Хейханен, который был перевербован американскими спецслужбами. Фишер от сотрудничества с США отказался и в итоге был приговорён к 30 годам тюрьмы.
Чтобы проинформировать СССР, при аресте Фишер назвался именем своего покойного друга Рудольфа Абеля. В 1962 году Москва обменяла разведчика на американского пилота Пауэрса, которого сбили над территорией Советского Союза.
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