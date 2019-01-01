Стали известны условия проведения встречи президентов России и Украины
Говорить об организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не приходится, следует из слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова в интервью РБК.
Министр отметил, что Зеленский подтвердил переговоры в «нормандском формате».
Чтобы начать планировать новую встречу в нормандском формате, надо сначала выполнить прежние договоренности, продолжил Лавров.
«В «нормандском формате» на уровне четырех лидеров за последние четыре года были достигнуты конкретнейшие договоренности о разведении сил и средств в трех конкретных пилотных районах на линии соприкосновения и об оформлении процедуры вступления в силу закона об особом статусе Донбасса в увязке с проведением на этих территориях выборов... Они поручили оформить эти договоренности на бумаге. До сих пор этого не сделано. Поэтому перед тем, как собираться в «нормандском формате» в очередной раз, надо, как минимум, с уважением отнестись к этому форуму и оформить в юридическом смысле то, о чем договаривались раньше», — пояснил Лавров.
Ранее в эфире НСН представители ЛНР объяснили, от чего зависит успех Минских переговоров.
Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник подчеркнул, что прогресс будет зависеть от позиции украинской стороны на встрече, которая состоится в Минске. В целом же, собеседник агентства поприветствовал сам факт возобновления формата.
«На мой взгляд, важным фактором является факт возобновления переговоров в контактной группе. Предыдущие, напомню, были сорваны из-за того, что Украина не сформировала группу переговорщиков, которая была запланирована на 22 мая. Поэтому в данном случае возобновление формата — положительно. В конце концов, кардинального значения не имеет, Кучма будет представлять или кто-то другой украинскую сторону. Значение имеет та установка, которая будет дана со стороны президента Украины, с которой переговорщики приедут на заседание в Минск. Если они приедут с установкой вести конструктивный диалог и договариваться, то можно надеяться на положительные сдвиги. Если же установка будет как при Порошенко — ни о чём не договариваться, ничего не согласовывать, то надеяться на продвижение крайне сложно. По тональности переговоров, по предложению, с которым должна приехать украинская группа, будет видно, насколько эффективным может быть дальнейший процесс», — заявил Мирошник.
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