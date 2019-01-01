Стали известны условия проведения встречи президентов России и Украины

Говорить об организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не приходится, следует из слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова в интервью РБК.

Министр отметил, что Зеленский подтвердил переговоры в «нормандском формате».

Чтобы начать планировать новую встречу в нормандском формате, надо сначала выполнить прежние договоренности, продолжил Лавров.

«В «нормандском формате» на уровне четырех лидеров за последние четыре года были достигнуты конкретнейшие договоренности о разведении сил и средств в трех конкретных пилотных районах на линии соприкосновения и об оформлении процедуры вступления в силу закона об особом статусе Донбасса в увязке с проведением на этих территориях выборов... Они поручили оформить эти договоренности на бумаге. До сих пор этого не сделано. Поэтому перед тем, как собираться в «нормандском формате» в очередной раз, надо, как минимум, с уважением отнестись к этому форуму и оформить в юридическом смысле то, о чем договаривались раньше», — пояснил Лавров.