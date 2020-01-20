Политолог: Изменить Конституцию РФ быстро не получится
Гендиректор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин в эфире НСН опроверг информацию о голосовании за поправки в Конституции РФ в апреле.
В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, сообщает РБК. Три близких к администрации президента источника подтвердили изданию, что предварительная дата — воскресенье, 12 апреля. Также есть и второй вариант даты — 26 апреля. Однако это число менее вероятно.
Отмечается, что голосование пройдет после принятия поправок Думой и Совфедом.
Однако по словам генерального директора Центра политической информации, политолога Алексея Мухина, обсуждать дату голосования слишком рано. В беседе с НСН политилог напомнил, что до этого момента рабочей группе предстоит проделать еще много работы.
«Существует четкий механизм решения этой так называемой проблемы. Первое: поправки, которые не требуют изменения основного тела конституции, принимаются конституционным большинством Государственной Думы, парламентом. Второе: поправки, которые несут изменения в тело конституции принимаются всенародным референдумом. Все, точка. Все остальное – спекуляции. Группа только приступила к работе. Еще непонятен формат, круг вопросов. А некоторые СМИ уже торопятся обнародовать данные о том, когда будет проведено голосование. Видимо, есть какая-то цель. Еще даже ничего не решено, зачем голосовать-то?» - заключил он.
При этом Мухин полагает, что экспертам надо проанализировать, кому выгоден вброс подобных слухов в общество.
Ранее участвующая в рабочей группе по подготовке поправок в Конституцию председатель комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Лилия Гумерова в эфире НСН также не подтвердила информацию о конкретных датах.
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