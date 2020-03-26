Стали известны предложения Путина лидерам G20 по коронавирусу
Президент России Владимир Путин в ходе общения с лидерами стран «большой двадцатки» по видеомосту предложил приложить совместные усилия для создания вакцины от коронавируса.
Путин отметил, что эта задача — неотложная в сфере здравоохранения. По словам главы государства, страны должны проводить исследования совместно, что может ускорить появление лекарств и вакцин.
Также Путин призвал коллег ввести мораторий на экономические санкции в отношении стран, которые пострадали от эпидемии тяжелее остальных.
По словам президента РФ, необходимо создать так называемые зеленые коридоры, по которым будут идти взаимные поставки лекарств, продуктов питания, оборудования и технологий.
В идеале, отметил Путин, страны «двадцатки» должны принять солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости и финансовые транзакции для их приобретения.
Также в ходе своего выступления Путин сказал, что Россия выделит на борьбу с коронавирусом в своей стране 1,2% ВВП. Примерно такую же сумму выделит Центральный банк РФ.
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