Стали известны предложения Путина лидерам G20 по коронавирусу

Также Путин призвал коллег ввести мораторий на экономические санкции в отношении стран, которые пострадали от эпидемии тяжелее остальных.

По словам президента РФ, необходимо создать так называемые зеленые коридоры, по которым будут идти взаимные поставки лекарств, продуктов питания, оборудования и технологий.

В идеале, отметил Путин, страны «двадцатки» должны принять солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости и финансовые транзакции для их приобретения.

Также в ходе своего выступления Путин сказал, что Россия выделит на борьбу с коронавирусом в своей стране 1,2% ВВП. Примерно такую же сумму выделит Центральный банк РФ.

